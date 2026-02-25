Medico eroico muore a 64 anni | salvò centinaia di vite in Costa

È morto a 64 anni Roberto Vecchioni, medico del pronto soccorso dell'ospedale di Orbetello, strappato alla vita da un tumore dopo anni di lotta contro problemi cardiaci. Originario di Roma, Vecchioni ha lasciato un vuoto incolmabile nella comunità della Costa d'Argento, dove era amato e rispettato per la sua dedizione e professionalità. La sua morte ha scosso non solo l'ospedale di Orbetello, dove era un punto di riferimento, ma anche la Misericordia di Albinia, con cui collaborava da anni. Vecchioni non era solo un medico competente, ma un vero faro di umanità. La sua capacità di unire professionalità e empatia lo rendeva unico nel suo campo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

