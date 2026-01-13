Nembro uomo di 64 anni muore mentre stava tagliando un albero

Nembro, 13 gennaio – Un uomo di 64 anni ha perso la vita questa mattina mentre stava effettuando lavori di taglio in un bosco tra Nembro e Alzano Lombardo. L’incidente si è verificato durante un’attività di routine, senza ulteriori dettagli al momento. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Nembro. Un uomo di 64 anni è morto martedì mattina ( 13 gennaio ) mentre stava tagliando un albero nei boschi al confine tra Nembro e Alzano Lombardo. I soccorsi sono stati allertati pochi minuti prima delle 11 da Lonno, frazione di Nembro. Per soccorrere l’uomo la centrale di Areu ha inviato sul posto l’elisoccorso decollato da Bergamo e un’ambulanza. Al momento non è chiara l’esatta dinamica dell’incidente, l’uomo sarebbe rimasto schiacciato dalla pianta. Sul posto anche i carabinieri, la polizia locale di Nembro, il Soccorso alpino e i i vigili del fuoco che avrebbero tagliato la pianta con una motosega rialzandola con dei cuscini di sollevamento per estrarre il 64enne. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: Ome, schiacciato dal trattore che stava manovrando: muore un uomo di 43 anni

Leggi anche: Colpito da infarto mentre monta le catene da neve: turista napoletano muore a 64 anni

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Nembro, morto un uomo di 64 anni: stava tagliando un albero in un bosco - La vittima è stata raggiunta da un parente, soccorso per essersi sentito male ... bergamo.corriere.it