Medico assolto dopo cinque anni | vittoria contro l’ingiustizia

Federico Di Lascio, figlio del presidente dell’Ordine dei Medici Bruno, ha ottenuto l’assoluzione dopo un procedimento durato cinque anni. La causa principale era un’accusa che lo coinvolgeva in un caso di presunta negligenza professionale. La decisione del tribunale arriva a seguito di un’attenta analisi delle prove e delle testimonianze raccolte nel tempo. La sua vittoria rappresenta una svolta significativa in una vicenda complessa e lunga.

Federico Di Lascio, figlio del presidente dell'Ordine dei Medici Bruno, ha vinto una battaglia giudiziaria che durava da cinque anni. Il tribunale di Ferrara, con il giudice Giuseppe Palasciano, ha pronunciato una sentenza di non luogo a procedere per l'accusa di esercizio abusivo della professione medica. La vicenda, iniziata nel 2016 con un ricorso al Tar per annullare le delibere che invalidavano la sua abilitazione come medico di base, si è conclusa con la dimostrazione della fondatezza della posizione di Di Lascio da parte della difesa. L'avvocato Marco Linguerri, difensore di Di Lascio, ha sempre sostenuto l'innocenza del medico, dimostrando che aveva tutti i requisiti per esercitare la professione.