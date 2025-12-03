Napoli 15enne morto dopo il sushi | ristoratore condannato a 2 anni e mezzo assolto il medico | L' ira della madre

Il ragazzo era deceduto il 2 dicembre 2021, nove giorni dopo aver mangiato pesce crudo in un locale del Vomero. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Napoli, 15enne morto dopo il sushi: ristoratore condannato a 2 anni e mezzo, assolto il medico | L'ira della madre

Si è chiuso a Napoli il processo sulla morte di Luca Piscopo, il 15enne deceduto nel 2021 dopo una presunta intossicazione alimentare legata al sushi consumato in un ristorante “all you can eat” del Vomero. Il giudice Giuliana Taglialatela ha condannato - facebook.com Vai su Facebook

