Iscrizioni licei quadriennali 2026 27 | come funzionano aperte anche a chi compie 14 anni dopo il 31 dicembre

Le iscrizioni ai licei quadriennali per l’anno scolastico 202627 sono aperte presso le scuole statali e paritarie che offrono questa opzione. La novità principale riguarda la possibilità di accedere a questi percorsi anche per studenti che compiranno 14 anni dopo il 31 dicembre. In questa introduzione, vengono illustrate le modalità di iscrizione e le condizioni per partecipare a questa nuova offerta formativa.

Nel prossimo anno scolastico 20262027 sarà possibile iscriversi al primo anno dei licei quadriennali, ma solo presso le scuole statali e paritarie che hanno già attivato questo tipo di percorso. Si tratta degli istituti autorizzati sulla base del decreto ministeriale 3 dicembre 2021, n. 344, e ammessi alla prosecuzione della sperimentazione secondo quanto previsto dal decreto ministeriale n. 246 del 5 dicembre 2025.

