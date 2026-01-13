Scuola | aperte le iscrizioni per il 2026 2027 per i nuovi cicli d’Istruzione Ecco come fare

Sono aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2026/2027, valide per le prime classi di tutti i cicli di istruzione, dalla scuola primaria alla secondaria di secondo grado. La domanda può essere presentata dal oggi fino al 14 febbraio. Questa procedura riguarda gli studenti che inizieranno un nuovo percorso scolastico nel prossimo anno scolastico.

Da oggi e fino al prossimo 14 febbraio, sono aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 202627 alle prime classi di tutti i cicli d’istruzione: scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado. Studenti e famiglie avranno tempo fino al giorno di San Valentino per formalizzare e inoltrare la domanda d’iscrizione. Le domande per il I e??il II ciclo di istruzione potranno essere presentate online, attraverso la piattaforma Unica, all’indirizzo: https:unica.istruzione.gov.ititorientamentoiscrizioni. La modalità online è prevista anche per le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e alle scuole paritarie che, su base volontaria, aderiscono alla modalità telematica. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

