A Monza le persone con disabilità scendono in piazza | un grande flash mob

A Monza, persone con disabilità e familiari si riuniscono in piazza per un flash mob, esprimendo il proprio dissenso nei confronti del Ddl Locatelli. L’iniziativa mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sulle questioni legate ai diritti e alle necessità delle persone con disabilità. Un momento di protesta pacifica per sottolineare l’importanza di un’attenzione reale e concreta alle loro esigenze.

Le persone con disabilità e i loro familiari scendono in piazza per protestare contro il Ddl Locatelli. L’appuntamento è per martedì 27 gennaio, alle 10, a Monza davanti al centro civico Liberthub (viale Libertà 144). L’iniziativa è promossa dal gruppo “Abbatti le barriere” da sempre in prima.🔗 Leggi su Monzatoday.it

