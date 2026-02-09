Dopo l’infortunio di McTominay, l’allenatore Conte può tirare un sospiro di sollievo. Il centrocampista scozzese si è fermato durante la partita contro il Genoa, ma le prime notizie parlano di un problema gestibile. Salterà solo la sfida contro il Como, nessuna lunga assenza prevista. La squadra spera di riaverlo in forma al più presto.

Un sospiro di sollievo attraversa il centro sportivo: McTominay ha mostrato segnali gestibili, non una lesione grave, dopo l’impegno a Marassi contro il Genoa. L’infiammazione attribuita al tendine gluteo-ischiocrurale richiede attenzione e una gestione mirata, dato il periodo carico di partite e sfide decisive. Nonostante l’uso prolungato dall’11 ottobre e le 27 presenze consecutive tra club e Nazionale, la squadra privilegia misure prudenti per preservare le sue qualità in una fase cruciale della stagione. In vista della Coppa Italia contro Como e del confronto di campionato al Maradona contro la Roma, la linea del club è quella di non forzare l’impiego del centrocampista, bilanciando necessità immediate e tutela del fisico lungo la strada verso la qualificazione in Champions League. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - McTominay infortunato, Conte tira un sospiro di sollievo: salterà solo la partita contro il Como

Approfondimenti su McTominay Infortunio

L’infortunio di McTominay non è grave come si temeva.

Nel match contro la Lazio, David Neres ha subito un trauma distorsivo alla caviglia, suscitando preoccupazione tra i tifosi del Napoli.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su McTominay Infortunio

Argomenti discussi: Genova per noi è la partita della rinascita. Napoli stoico, gladiatorio (come il suo bistrattato allenatore) Vince 3-2 a Genoa dopo aver regalato due gol con Buongiorno (in crisi irreversibile), McTominay infortunato e Juan Jesu espulso. Ma il Napoli di Conte non; Errori, cuore e... Hojlund: Napoli, col Genoa la vittoria è di rigore al 95'; Genoa-Napoli 2-3 pagelle: Conte esulta al 94', Hojlund beffa De Rossi: Buongiorno choc, follia Juan Jesus, McTominay ko; Genoa-Napoli 2-3, risultato finale della partita di Serie A: gol di Malinovskyi, Colombo, McTominay e doppietta di Hojlund, gli highlights.

Infortunio McTominay, sospiro di sollievo per Conte: può saltare solo il Como! L’entità del problema fisico riscontrato in Genoa NapoliInfortunio McTominay, sospiro di sollievo per Conte: può saltare solo il Como! L’entità del problema fisico riscontrato in Genoa Napoli Un sospiro di sollievo attraversa il centro sportivo di Castel V ... calcionews24.com

Infortunio McTominay: la decisione di Conte per il ComoScott McTominay resterà a riposo nella sfida di Coppa Italia con il Como: questa la decisione di Antonio Conte sullo scozzese. Ne scrive l'edizione odierna del Corriere dello ... tuttonapoli.net

Lotta come un dannato Corre per tutto il campo Fa un gol strepitoso Si fa male è si cura da solo Vuole restare in campo anche infortunato Semplicemente un vero guerriero Fate un monumento a Scott McTominay facebook

McTominay: "No Anguissa, no Lukaku, no Gilmour, no Rrahmani a inizio stagione, no De Bruyne, Neres infortunato. Se l'Inter non avesse Lautaro, Thuram, Barella, Calhanoglu...diventa difficile. Noi non molliamo mai, abbiamo dato tutto" x.com