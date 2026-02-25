Mazzata Yildiz prima di Juve-Galatasaray | È un dato di fatto

Nella rifinitura di ieri il numero dieci bianconero si è allenato con una fasciatura al polpaccio I giocatori più forti, i campioni o quelli che ambiscono a diventarlo sono sempre i più criticati. Normale che sia così, fa parte di un gioco da cui Kenan Yildiz non può sottrarsi. Il turco è il numero 10 ma soprattutto il simbolo di una Juventus stasera chiamata a un’impresa contro il Galatasaray. Reduce da tre ko consecutivi, l’ultimo con il Como davvero deprimente, la squadra di Spalletti dovrà battere Osimhen e compagni con almeno tre gol di scarto per qualificarsi agli ottavi Champions. Mazzata Yildiz prima di Juve-Galatasaray: annuncio in diretta (AnsaFoto) – Calciomercato.it E Yildiz? Non sta benissimo a causa della contusione al polpaccio, ma stringerà i danti e ci sarà. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

