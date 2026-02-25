Marchisio fiducioso | La Juve deve crederci l’unico a ribaltare il Galatasaray può essere Yildiz! Osimhen in bianconero avrebbe fatto la differenza

Marchisio ha espresso fiducia sulla possibilità di ribaltare il risultato contro il Galatasaray, sostenendo che solo Yildiz può farcela. La sua convinzione deriva dalla convinzione che la squadra abbia le potenzialità per vincere, anche se l’avversario si presenta forte. Ricorda come Osimhen avrebbe potuto cambiare le sorti della partita, se fosse stato in campo. La Juventus si prepara quindi a una sfida decisiva, con la speranza di ottenere un risultato positivo.

