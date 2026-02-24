Spalletti svela cos'ha fatto Yildiz nell'allenamento prima di Juve-Galatasaray | Voglio raccontarla

Luciano Spalletti ha raccontato che Yildiz si è avvicinato prima dell’allenamento e gli ha detto:

Spalletti in conferenza stampa, prima di Juventus-Galatasaray, ha raccontato un episodio riguardante Yildiz: "Quando stavamo uscendo mi ha detto: 'Mister, io ci sono'". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Spalletti non si trattiene dopo Juve-Benfica: “Ci avete fatto due palle così”. Con chi ce l’haDopo la partita tra Juventus e Benfica, Luciano Spalletti ha commentato con tono diretto, facendo riferimento a un episodio passato con il Bodo Glimt.

Di Canio critica Spalletti per l’esclusione di Yildiz: “La Juve non può permettersi queste scelte”Di Canio critica Spalletti per aver escluso Yildiz.

Spalletti spiritato in Juventus-Como, aveva previsto il disastro: la furia contro due giocatoriLe telecamere di DAZN svelano il retroscena di Juventus-Como: la furia di Luciano Spalletti a bordocampo. Le urla in inglese a Kelly e il rimprovero a Di Gregorio prima del tracollo bianconero. fanpage.it

