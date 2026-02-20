La nuova Mazda CX-6e debutta al MAXXI tra arte visione e innovazione

La Mazda ha mostrato la nuova CX-6e al MAXXI di Roma, dopo averla presentata al Salone di Bruxelles. L’evento ha attirato molti appassionati, interessati alle innovazioni del modello. La casa giapponese ha scelto il museo di arte moderna per sottolineare il legame tra tecnologia e creatività. La vettura si distingue per il design innovativo e le funzionalità avanzate, attirando l’attenzione di chi cerca un’auto moderna e sostenibile. La presentazione ha riscosso grande curiosità tra i visitatori.

ROMA (ITALPRESS) – Dopo l’anteprima mondiale al Salone dell’Auto di Bruxelles, la Nuova Mazda CX-6e è stata presentata a Roma nella straordinaria cornice del MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo, il museo dedicato all’arte e all’architettura contemporanee. Progettato da Zaha Hadid, il MAXXI è un’icona di innovazione, visione e ricerca progettuale; un contesto ideale per accogliere una vettura che interpreta in chiave evoluta il linguaggio stilistico Kodo e la filosofia costruttiva Mazda. Le linee fluide e dinamiche della Nuova Mazda CX-6e dialogano con le geometrie avveniristiche del museo, in un incontro tra design automobilistico e architettura contemporanea che esprime armonia, tecnologia e cura artigianale del dettaglio.🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Con il suo display panoramico da 26 pollici, la Mazda CX-6e trasforma l’interno in un ambiente sofisticato Leggi anche: Salone di Bruxelles, anteprima per l’elettrica Mazda CX-6e. Il prezzo? Una sorpresa – FOTO Nuova Mazda CX-6e. Arte In Movimento. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Mazda CX-5: l'abitacolo diventa un salotto digitale e intelligente; Nuova Mazda CX-5 vs Hyundai Tucson, sfida tra SUV ibridi: confronto, versioni e prezzi; La Nuova Mazda CX-5 arriva a Roma; Mazda CX-5 2025: saliamo a bordo del SUV giapponese, lo spazio cresce e c'è l’AI Gemini. Nuova Mazda CX?6e, aperti i preordini: tutto su prezzi e consegne della Suv elettricaVALUTAZIONE AUTO A 3,99 € la più aggiornata, la più precisa. Magazine Quotazioni Usato Con l’ apertura dei preordini della nuova CX-6e, la Mazda aggiunge un ulteriore tassello nella propria strategia ... quattroruote.it 10.000 ordini in 2 giorni per nuova Mazda CX-6e: quanto costa in Italia?Mazda lancia in Europa il SUV elettrico CX-6e, fino a 484 km d'autonomia. Ordini già aperti anche in Italia: quanto costa? auto.everyeye.it Prima della Ferrari, ci fu la Mazda: la storia dimenticata della Luce La nuova elettrica del Cavallino non sarà la prima auto a chiamarsi Luce: per 25 anni con lo stesso nome è stata chiamata una berlina giapponese semi-sconosciuta in Italia. #mazda #mazdal - facebook.com facebook