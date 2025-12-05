In un capannone oltre 110mila prodotti contraffatti | maxi sequestro a Modugno
Oltre 110mila prodotti contraffatti sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza in un capannone di Modugno. Un'operazione che si inquadra nell'attività di tutela dei consumatori e contrasto alla contraffazione messa in campo dal comando provinciale delle Fiamme gialle.Pupazzi Labubu e.
Modugno, 110mila prodotti contraffatti nel capannone. Blitz della Finanza: sequestrate 2mila bambole Labubu - Blitz della Finanza: sequestrate 2mila bambole Labubu proviene da Quinto Potere. msn.com scrive
Bari, sequestrati oltre 110 mila prodotti contraffatti: trovati anche 2.000 pupazzi “Labubu Popmart” - 000 pupazzi “Labubu Popmart”, individuando un vasto traffico di merce falsa destinata al mercato natalizio. Da trmtv.it
Sequestrati oltre 700 vestiti da bambini in un capannone: capi falsi. “Potenzialmente pericolosi per la salute” - Firenze, 24 settembre 2025 – La guardia di finanza, con il secondo nucleo operativo metropolitano, ha messo a segno un blitz che ha portato a Firenze al sequestro di oltre 700 indumenti intimi ... Da lanazione.it