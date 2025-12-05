In un capannone oltre 110mila prodotti contraffatti | maxi sequestro a Modugno

Oltre 110mila prodotti contraffatti sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza in un capannone di Modugno. Un'operazione che si inquadra nell'attività di tutela dei consumatori e contrasto alla contraffazione messa in campo dal comando provinciale delle Fiamme gialle.Pupazzi Labubu e. 🔗 Leggi su Baritoday.it