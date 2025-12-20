Maxi sequestro di droga a Milano | oltre 700 chili nascosti in un autonoleggio

Un maxi sequestro di droga è stato effettuato a Milano, dove sono stati trovati oltre 700 chili di sostanze stupefacenti nascosti in un deposito di un autonoleggio. La scoperta è avvenuta tra moto e borsoni, che contenevano la merce illecita accuratamente occultata. La vicenda evidenzia l’attenzione delle forze dell’ordine nel contrasto al traffico di droga. ABBONATI A DAYITALIANEWS.

La scoperta nel deposito tra moto e borsoni. Nascondeva più di 700 chili di sostanze stupefacenti all'interno del deposito del suo autonoleggio a Milano, accuratamente occultate in borsoni da viaggio sistemati accanto ad alcune moto parcheggiate. Per questo un uomo di 33 anni, con precedenti di polizia di lieve entità, è stato arrestato nel corso di un'operazione antidroga di vasta portata. L'operazione nazionale contro lo spaccio. Il fermo rientra in una operazione nazionale ad alto impatto coordinata dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, mirata a colpire spaccio di stupefacenti e reati collegati.

