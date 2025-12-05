siena il maestro della pizza napoletana contemporanea apre in piazza del campo

Siena, 5 dicembre 2025 - Proprio a Siena, nel cuore di Piazza del Campo, una delle piazze più celebri d’Italia, prenderanno vita due nuove realtà: Bigè – Signature Pizza al civico 60, con pizze d’autore e una selezione di piatti ispirati alla tradizione italiana, reinterpretati con stile moderno; e Bigè – Street Pizza al civico 38, dedicato a un’offerta più informale e immediata, con pizze “a tasca”, specialità da passeggio, asporto e delivery. FaroAlto S.p.A., realtà di riferimento nel panorama italiano della ristorazione e della produzione dolciaria di alta qualità, ha infatti annunciato l’inizio della collaborazione con Romualdo Rizzuti, uno degli interpreti più autorevoli e riconosciuti della pizza napoletana contemporanea italiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

