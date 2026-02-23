Otto domande alcune senza risposta sulla storia del piccolo Domenico morto per un trapianto di cuore fallito

Domenico, un bambino di cinque anni, è morto a causa di un trapianto di cuore che non è riuscito, lasciando molte domande senza risposta. La sua famiglia aveva accettato l’intervento sperando in una seconda possibilità, ma le complicazioni sono state imprevedibili. Ora, con il suo decesso, si aprono numerosi interrogativi sul procedimento e sulle decisioni prese. Quali dettagli sono stati trascurati e cosa è andato storto?

Dall'impianto di un organo "bruciato", alla seconda operazione negata fino alla tragica fine: cosa sappiamo e cosa non torna, mentre proseguono le indagini tra Bolzano e Napoli Adesso che ogni speranza è svanita e Domenico, il bimbo al quale è stato trapiantato un cuore danneggiato, non c'è più è il tempo della chiarezza. Quella che inizia oggi si annuncia come una settimana decisiva sul fronte delle indagini: il numero degli indagati - al momento sei - è destinato ad aumentare e sarà disposta l'autopsia dalla quale si spera possano arrivare delle risposte.

Otto domande e otto risposte sulla storia del piccolo Domenico, morto per un trapianto di cuore fallitoDomenico è morto a causa di un trapianto di cuore che non ha avuto successo.

L'indagine sulla morte del piccolo Domenico: un buco di 45 giorni prima dell'allarme e tutte le domande senza rispostaUn ritardo di 45 giorni nel segnalare la morte di Domenico ha sollevato numerosi dubbi.

