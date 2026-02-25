Maurizio de Lucia a Castelfranco testimonianza Procuratore Capo della Procura della Repubblica a Palermo

Proseguono gli appuntamenti culturali della rassegna “Fai la Cosa Giusta” con un incontro di alto livello: venerdì 27 febbraio alle ore 20.30, presso la sala “Gabriella Degli Esposti” della Biblioteca Comunale “Lea Garofalo” di Castelfranco Emilia, sarà ospite Maurizio De Lucia, Procuratore Capo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo. A dialogare con lui sarà il giornalista. Pierluigi Senatore, in un incontro che prenderà spunto anche dal libro “La Cattura. I misteri diMatteo Messina Denaro e la mafia che cambia” (Feltrinelli, 2023), scritto da De Lucia insieme aSalvo Palazzolo, per poi approfondire l’evoluzione delle organizzazioni mafiose nel nostro Paese.«Ospitare a Castelfranco Emilia il Procuratore Maurizio De Lucia - dichiara il sindaco GiovanniGargano - significa offrire alla nostra comunità un momento di confronto di alto profilo sui temi della legalità, della giustizia e del contrasto alla criminalità organizzata. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Nicola D’Angelo è il nuovo procuratore della Repubblica di BeneventoIl Consiglio superiore della magistratura ha nominato Nicola D’Angelo come nuovo Procuratore della Repubblica di Benevento, confermando la nomina con un voto pari, 13 a 13, dopo una deliberazione che ha evidenziato divisioni interne.

Tutti i Presidenti della Repubblica italiana dal 1946 con De Nicola come Capo provvisorio dello Stato, l'elenco fino ad oggi e il primato di ognuno di loroDal 1946 ad oggi, i Presidenti della Repubblica italiana sono stati dodici, a partire da Enrico De Nicola, che ha ricoperto il ruolo di Capo provvisorio dello Stato.

Temi più discussi: Contro la riforma Nordio. La voce del Procuratore di Palermo; De Lucia avverte: separazione carriere e sorteggio Csm rischiano nuove opacità; Referendum sulla giustizia, De Lucia: Riforma deleteria e inutile, a rischio l'autonomia della magistratura; Referendum, da Morvillo a De Lucia i magistrati simbolo sul fronte del No.

De Lucia a Castelfranco Emilia, appuntamento il 27 febbraio in bibliotecaProseguono gli appuntamenti culturali della rassegna Fai la Cosa Giusta con un incontro di alto livello: venerdì 27 febbraio alle ore 20.30, presso la sala Gabriella Degli Esposti della Biblioteca ... sassuolo2000.it

Riforma Nordio, i dubbi di de Lucia: Si rischia assoggettamento pmPALERMO – Il rischio dell’assoggettamento del pubblico ministero al potere esecutivo, l’irrilevanza della riforma sui reali problemi della giustizia, il pericolo che il sistema del sorteggio nella des ... livesicilia.it

Il procuratore capo di Napoli replica alle polemiche e alle accuse sul suo operato mostrando i dati su arresti, ordinanze confermate dal Riesame, sentenze e cooperazione internazionale - facebook.com facebook

Le affermazioni del procuratore capo di Napoli in un'intervista con il Corriere della Calabria. Alzata di scudi da tutto il centrodestra x.com