Tutti i Presidenti della Repubblica italiana dal 1946 con De Nicola come Capo provvisorio dello Stato l' elenco fino ad oggi e il primato di ognuno di loro
Dal 1946 ad oggi, i Presidenti della Repubblica italiana sono stati dodici, a partire da Enrico De Nicola, che ha ricoperto il ruolo di Capo provvisorio dello Stato. In questa panoramica si presenta un elenco completo dei Presidenti, evidenziando le caratteristiche e i primati di ciascuno, offrendo un quadro chiaro e accurato della storia istituzionale della Repubblica italiana.
I Presidenti della Repubblica italiana sono in totale 12: ecco tutti i nomi e le loro caratteristiche Tutti i Presidenti della Repubblica italiana dal 1946 ad oggi: l'elenco completo con i nomi. Il primo fu Enrico De Nicola, quello attuale invece è Sergio Mattarella. Bisogna però precisare c. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Leggi anche: Il governo Meloni è da oggi il terzo più longevo dal 1946. Nella storia della Repubblica meglio solo i Berlusconi II e IV
Leggi anche: Turchia, precipitato vicino ad Ankara un jet con a bordo il capo di Stato maggiore libico: “Sono tutti morti”
Il Presidente Mattarella consegna la Bandiera agli atleti di Milano-Cortina 2026; Conosciamo meglio Laura Mattarella, (molto più che) figlia del Presidente; Cos’è e come funziona la grazia; Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha consegnato il Tricolore agli azzurri per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.
Tutti i presidenti della Repubblica dal 1948 ad oggi - Con la rielezione di Giorgio Napolitano l'Italia conta 12 presidenti della Repubblica dal 1948 ad oggi. quotidianosanita.it
Uniti dai colori nerazzurri, auguriamo a tutti gli Inter Club, ai Presidenti, ai Direttivi e ai Soci delle serene Festività. Coordinamento Inter Club Calabria Giandomenico Amodeo - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.