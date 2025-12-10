Furgone investe una donna in via Benedetto Croce a Pisa
Stamattina, 10 dicembre, un incidente stradale si è verificato in via Benedetto Croce a Pisa, coinvolgendo un furgone e una donna. L'episodio ha causato disagi e preoccupazioni nella zona, richiedendo l'intervento delle autorità. Di seguito i dettagli dell'incidente e le prime informazioni sulla dinamica.
Un incidente stradale si è verificato stamani, 10 dicembre, in via Benedetto Croce a Pisa, con coinvolto un pedone. Secondo quanto si apprende, un'anziana di 71 anni ha riportato una ferita alla testa a seguito di un impatto con un furgone. La donna, al momento dell'arrivo dei sanitari, è apparsa. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Incidente ferroviario a Treviso: treno investe furgone abbandonato sui binari Vai su X
Belpasso, auto investe 50enne, stava recuperando materiale perso dal furgone che guidava Sul posto carabinieri e personale del 118 che ha condotto il ferito al San Marco di Catania... - facebook.com Vai su Facebook
Palazzo Pignano: donna colpita da un furgone con lo specchietto, il conducente si allontana - Palazzo Pignano, 7 ottobre 2025 – Una donna, ieri mattina poco dopo le otto e mezza, è stata trovata a terra in via Marconi a Palazzo Pignano da un passante. Riporta ilgiorno.it
