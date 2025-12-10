Furgone investe una donna in via Benedetto Croce a Pisa

Stamattina, 10 dicembre, un incidente stradale si è verificato in via Benedetto Croce a Pisa, coinvolgendo un furgone e una donna. L'episodio ha causato disagi e preoccupazioni nella zona, richiedendo l'intervento delle autorità. Di seguito i dettagli dell'incidente e le prime informazioni sulla dinamica.

Un incidente stradale si è verificato stamani, 10 dicembre, in via Benedetto Croce a Pisa, con coinvolto un pedone. Secondo quanto si apprende, un'anziana di 71 anni ha riportato una ferita alla testa a seguito di un impatto con un furgone. La donna, al momento dell'arrivo dei sanitari, è apparsa. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

