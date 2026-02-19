Marialisa Povegliano con Ferro e terra Fonte inesauribile di creatività

Marialisa Povegliano ha aperto il suo atelier a Feletto Umberto, dove combina argilla, ferro e legno per creare opere moderne. La sua passione nasce dall’uso di materiali antichi, che trasforma in pezzi unici e originali. La sua produzione si distingue per dettagli curati e forme innovative, frutto di una manualità esperta. La lavorazione del ferro, in particolare, dà vita a sculture che catturano l’attenzione. Le sue creazioni si trovano spesso in mostre locali, attirando appassionati d’arte e collezionisti.

Marialisa Povegliano vive e lavora a Feletto Umberto. Nel suo laboratorio d'arte-atelier unisce argilla, ferro e legno: antichi materiali vengono trasformati in creazioni contemporanee. Con le sue opere ci permette di partecipare alle emozioni che prova e che esprime principalmente con la rotondità di forma. Possiamo interpretare ciò che osserviamo e dare un nostro personale significato perché, oltre che opere libere da spigoli, sono anche opere sempre libere da limiti emotivi e a volte anche dal limite che il titolo darebbe loro. Ferro e terra sono una fonte di inesauribile energia e creatività.