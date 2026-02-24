Rai smentisce la chiusura anticipata de Lo Stato delle Cose Corsini | La data è quella prevista dal piano

Paolo Corsini ha smentito la voce sulla chiusura anticipata de Lo Stato delle Cose, programma condotto da Massimo Giletti. La decisione di interrompere il programma prima del previsto non corrisponde al piano editoriale della Rai, che ha confermato la data di fine prevista. La notizia ha circolato dopo alcune indiscrezioni, ma la Rai ha ribadito che il palinsesto rimane invariato. La produzione si prepara a concludere la stagione come programmato.

Paolo Corsini, direttore di Rai Approfondimento, ha smentito la notizia della chiusura anticipata de Lo Stato delle Cose, il programma condotto da Massimo Giletti e in onda su Rai3: "La conclusione è quella prevista dal piano editoriale". A Fanpage.it, invece, il conduttore ha commentato con la frase "Viva il merito". 🔗 Leggi su Fanpage.it RAI, chiusura a sorpresa del programma “Lo Stato delle Cose” dal 31 marzoLa Rai ha deciso di chiudere improvvisamente “Lo Stato delle Cose” dal 31 marzo, motivando la scelta con cambiamenti nella programmazione. La Rai chiude Lo Stato delle Cose. La rabbia di GilettiLa decisione di interrompere anticipatamente Lo Stato delle Cose, condotto da Massimo Giletti, deriva da problemi di budget. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Sanremo 2026, Carlo Conti ufficializza l'ospite più importante: Mi emozionerà. E la Rai 'smentisce' De Martino; Stefano De Martino a Sanremo 2027? La Rai prima conferma poi smentisce; Il Monaldi smentisce il legale della mamma di Domenico: Cartella clinica presente; Stefano De Martino a Sanremo 2027: Fiorello incastra il dg Rai Roberto Sergio, ma lui smentisce: Nessun annuncio, gag incomprensibile. Olimpiadi, chi è Auro Bulbarelli che commenta la cerimonia di chiusura: lo spoiler e il caso PetreccaCambio al microfono in Rai per la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali: la telecronaca è stata affidata ad Auro Bulbarelli, il suo ritratto ... virgilio.it Milano Cortina, cerimonia di chiusura: le frecciate di Bulbarelli, la gaffe, il dissing Rai sullo sci di fondoMilano Cortina, cerimonia di chiusura: le frecciate di Auro Bulbarelli, la gaffe col rimprovero di Cecilia Gasdia, il clamoroso dissing Rai sullo sci di fondo. sport.virgilio.it Sanremo 2027 con De Martino al timone, il dg Rai Roberto Sergio smentisce: “Nessun annuncio da Fiorello” - facebook.com facebook "Stefano De Martino a #Sanremo2027": Fiorello "incastra" il dg Rai Roberto Sergio, ma lui smentisce: "Nessun annuncio, gag incomprensibile" x.com