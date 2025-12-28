Francavilla all’Opera torna con una speciale edizione invernale | in scena Cavalleria Rusticana all’Auditorium Sirena
Francavilla all’Opera presenta una nuova edizione invernale: il 4 gennaio 2026, all’Auditorium Sirena, si terrà gratuitamente il concerto di
La grande lirica torna protagonista a Francavilla con un appuntamento inedito e gratuito. Sabato 4 gennaio 2026, alle ore 18, l’Auditorium Sirena ospiterà per la prima volta la "Cavalleria Rusticana" di Pietro Mascagni, in forma di concerto con solisti, coro e pianoforte, per la quinta edizione. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
