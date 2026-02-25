Massimiliano Panero è il nuovo Presidente di Sogesid

(Adnkronos) – Il Consiglio di Amministrazione di Sogesid S.p.A., società in house del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha ufficializzato la nomina di Massimiliano Panero come nuovo Presidente. La decisione, ratificata con il parere favorevole del Collegio Sindacale, segna l'avvicendamento con Roberto Mantovanelli al termine del suo mandato. Questa scelta si colloca in un quadro di consolidamento per la società, che opera come braccio tecnico e operativo dello Stato al fianco delle amministrazioni centrali e locali, gestendo progetti complessi di architettura e ingegneria finalizzati alla tutela del patrimonio ambientale nazionale. Panero, che ha precedentemente ricoperto la carica di Vicepresidente, ha partecipato attivamente alla definizione dell'attuale identità societaria, contribuendo a rafforzare il ruolo di Sogesid come partner tecnico fondamentale per il risanamento ambientale. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

