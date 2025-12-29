Campania prima seduta per il nuovo Consiglio regionale | Massimiliano Manfredi eletto presidente
La prima seduta del nuovo Consiglio regionale della Campania si è svolta con l’elezione di Massimiliano Manfredi come presidente. La riunione ha segnato l’avvio delle attività istituzionali, con un clima di stabilità e impegno. Durante la sessione, sono stati definiti gli indirizzi principali per il lavoro futuro dell’assemblea regionale, ponendo le basi per un operato costruttivo e trasparente.
«Avete fatto un buon Natale? Io benissimo, tranquillo, vedete come mi sono riposato.». E' la battuta ai giornalisti del presidente della Regione Campania, Roberto Fico,. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Leggi anche: Campania, prima seduta per il nuovo Consiglio regionale. Fico: «Natale? Mi sono riposato»
Leggi anche: Campania, prima seduta per il nuovo Consiglio regionale. Fico: «Natale? Mi sono riposato». Non c'è ancora l'accordo sulla giunta
Regione Campania, per Roberto Fico il 29 dicembre prima riunione di Consiglio. Ultimi dettagli per la nuova Giunta; Giunta Campania, Fico tratta a oltranza coi partiti. Oggi alle 11 la prima seduta del Consiglio regionale; Portici blocca la Campania: il rebus Cuomo e la nuova giunta; Campania: il 29 dicembre prima seduta del Consiglio regionale dell'era Fico.
Campania, prima seduta per il nuovo Consiglio regionale. Fico: «Natale? Mi sono riposato» - E' la battuta ai giornalisti del presidente della Regione Campania, Roberto ... msn.com
Regione Campania, prima seduta del Consiglio Fico: il fratello di Manfredi presidente - Il neopresidente della Regione Campania, Roberto Fico, è arrivato questa mattina al Consiglio regionale per la prima seduta di insediamento della nuova ... napolivillage.com
Campania, al via l’era Fico: prima seduta del Consiglio regionale tra nuovi volti e nodi politici. Errico presiede l’assise come consigliere anziano - Con una battuta ai giornalisti il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha fatto il suo ingresso quest ... ntr24.tv
La definizione della prima giunta di Roberto Fico in Regione Campania è questione di giorni Dipende dagli equilibri nel Partito Democratico. - facebook.com facebook
Avviare la prima #CER termica pilota in #campania - la sfida di @GradedSpa con #Janus e #Hopee #energy #EnergyTransition #EnergyStorage #Renewables #FutureOfenergy #Sustainability #SustainableFuture x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.