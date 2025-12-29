Campania prima seduta per il nuovo Consiglio regionale | Massimiliano Manfredi eletto presidente

🔊 Ascolta la notizia

La prima seduta del nuovo Consiglio regionale della Campania si è svolta con l’elezione di Massimiliano Manfredi come presidente. La riunione ha segnato l’avvio delle attività istituzionali, con un clima di stabilità e impegno. Durante la sessione, sono stati definiti gli indirizzi principali per il lavoro futuro dell’assemblea regionale, ponendo le basi per un operato costruttivo e trasparente.

«Avete fatto un buon Natale? Io benissimo, tranquillo, vedete come mi sono riposato.». E' la battuta ai giornalisti del presidente della Regione Campania, Roberto Fico,. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

