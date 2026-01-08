Massimiliano Novelli scomparso da Cantalice l'ultima cella telefonica alla fermata del bus

Massimiliano Novelli è scomparso il 19 dicembre 2025 a Cantalice. Le ricerche proseguono senza sosta, coinvolgendo campi, boschi e i fondali dei laghi della zona. La sua assenza è stata segnalata anche dall'ultima cella telefonica alla fermata del bus. Le autorità invitano chiunque abbia informazioni a collaborare per chiarire la vicenda.

Attivate le ricerche di Massimiliano Novelli, scomparso da diverse ore - Novelli Massimiliano da parte delle Forze dell’Ordine attivate nell’immediatezza della denuncia della scomparsa. msn.com

Massimiliano Novelli scomparso da Rieti: ricerche senza sosta dopo l’ultima telefonata all’amico - Ricerche nei boschi del Terminillo per Massimiliano Novelli, scomparso da venerdì scorso: l’ultima telefonata all’amico, poi più nessuna traccia. notizie.it

Si cerca ancora il reatino Massimiliano Novelli: la nota della Prefettura - facebook.com facebook

Piano per la ricerca delle persone scomparse: continuano le ricerche di Massimiliano Novelli x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.