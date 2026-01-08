Massimiliano Novelli scomparso da Cantalice l'ultima cella telefonica alla fermata del bus
Massimiliano Novelli è scomparso il 19 dicembre 2025 a Cantalice. Le ricerche proseguono senza sosta, coinvolgendo campi, boschi e i fondali dei laghi della zona. La sua assenza è stata segnalata anche dall'ultima cella telefonica alla fermata del bus. Le autorità invitano chiunque abbia informazioni a collaborare per chiarire la vicenda.
Continuano le ricerche di Massimiliano Novelli, scomparso il 19 dicembre 2025 da Cantalice. Battuti campi e bosco, scandagliati i fondali dei laghi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
