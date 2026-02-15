Bimba morta a Bordighera il gip | La madre avrebbe guidato da Perinaldo a casa sua con la figlia già morta a bordo dell' auto

Manuela Aiello, 43 anni, si trova in carcere con l’accusa di omicidio dopo che il giudice per le indagini preliminari di Imperia ha accertato che avrebbe guidato da Perinaldo a Bordighera con la figlia già senza vita in auto. La donna avrebbe percorso diversi chilometri, portando la bambina morta da ore, e il magistrato ha ricostruito questa tragica tratta sulla base degli elementi raccolti nel corso delle indagini. Un dettaglio chiave riguarda la distanza tra la luogo in cui si trovava Aiello e la sua casa, attraversata senza sosta con la piccola a bordo.

Il giudice ha accertato che la madre ha guidato un’auto con il corpo della figlia morta nella notte tra l’8 e il 9 febbraio, spostandosi dalla casa del suo compagno fino a Bordighera.

Manuela Aiello ha dichiarato che sua figlia Beatrice è morta lunedì mattina, ma il gip ha stabilito che la bambina è deceduta tra mezzanotte e le 2 di domenica.

