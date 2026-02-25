Martin Short affronta un' altra tragedia | sua figlia Katherine si è tolta la vita all' età di 42 anni

Martin Short ha vissuto un momento drammatico dopo che sua figlia Katherine, di 42 anni, si è tolta la vita lunedì 23 febbraio. La famiglia era sconvolta dalla scoperta e sta affrontando il dolore in queste ore. Katherine è stata trovata senza vita nella sua casa, lasciando un vuoto enorme tra parenti e amici. La notizia ha sconvolto molti fan e colleghi dell’attore, che si trovano ad affrontare questa perdita improvvisa.

La figlia del protagonista della serie Only Murders in the Building è stata ritrovata senza vita nella giornata di lunedì 23 febbraio. Martin Short, star della serie Only Murders in the Building, è stato colpito da una terribile tragedia: sua figlia Katherine è infatti morta nella giornata di lunedì all'età di 42 anni. La donna, secondo le fonti di TMZ, si è tolta la vita con un colpo d'arma da fuoco. La triste notizia della morte di Katherine La polizia è intervenuta dopo aver ricevuto una telefonata ed è arrivata nella casa dove viveva Katherine poco dopo le 6 di sera. Il portavoce di Martin Short ha dichiarato: "Con profondo dolore confermiamo la morte di Katherine Hartley Short".