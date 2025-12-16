Non il solito pacco | oltre mille aiuti alimentari alle famiglie in difficoltà

La comunità San Benedetto al Porto rinnova anche quest’anno l’iniziativa natalizia “Non il solito pacco”, con oltre 1000 aiuti alimentari destinati a famiglie in difficoltà. Un gesto di solidarietà supportato dai servizi di prossimità della città, volto a offrire sostegno e conforto durante il periodo natalizio alle persone più bisognose.

La comunità San Benedetto al Porto rilancia anche quest’anno l’iniziativa natalizia “Non il solito pacco”, che prevede la consegna di oltre 1000 pacchi alimentari a famiglie in difficoltà, seguite dai servizi di prossimità della città. Il progetto è realizzato con il sostegno di fondazione Carige. Genovatoday.it

