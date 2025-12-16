Non il solito pacco | oltre mille aiuti alimentari alle famiglie in difficoltà
La comunità San Benedetto al Porto rinnova anche quest’anno l’iniziativa natalizia “Non il solito pacco”, con oltre 1000 aiuti alimentari destinati a famiglie in difficoltà. Un gesto di solidarietà supportato dai servizi di prossimità della città, volto a offrire sostegno e conforto durante il periodo natalizio alle persone più bisognose.
