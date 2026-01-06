Pietro Vincenzi taglia il traguardo dei cento anni e festeggia con una cinquantina di parenti

Pietro Vincenzi ha raggiunto il traguardo dei cento anni, un traguardo importante che ha condiviso con circa cinquanta parenti. La celebrazione è culminata a mezzanotte, quando, con entusiasmo, ha alzato le braccia e ha esclamato

A mezzanotte precisa ha alzato le braccia al cielo e, come un ragazzo che segna il gol della vittoria, ha urlato a squarciagola: "Cento!". Così, tra sabato e domenica, Pietro Vincenzi è entrato nel club più esclusivo che ci sia, quello dei centenari, portandoci dentro il suo stile asciutto, diretto, romagnolo fino all’osso. Un traguardo festeggiato con la semplicità delle grandi occasioni e con l’affetto di una comunità che si riconosce nelle sue storie. Pietro è l’ultimo facchino storico di Santarcangelo. Uno di quelli che hanno fatto della fatica una professione e della disponibilità una bandiera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pietro Vincenzi taglia il traguardo dei cento anni e festeggia con una cinquantina di parenti Leggi anche: Una vita tra campagna e famiglia, nonna Rosina festeggia il traguardo dei 101 anni Leggi anche: Perugia, festa grande in via dei Priori: Parma taglia il traguardo dei 50 anni Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Pietro Vincenzi taglia il traguardo dei cento anni e festeggia con una cinquantina di parenti. Ecco le più passate della settimana 1 RAPSODIA - Pietro Galassi 2 10 GIORNI - Orchestra Daniele Cordani 3 IL TUO SILENZIO - Rossella Ferrari e i Casanova 4 LA DANZA DEL FUOCO - Anna Maria Allegretti 5 VENERE - Sonia Mor - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.