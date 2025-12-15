Sanremo 2026 Maria Antonietta & Colombre in gara con La felicità e basta

Maria Antonietta e Colombre debuttano tra i Big al Festival di Sanremo 2026 con il brano

Maria Antonietta & Colombre sono per la prima volta tra i Big in gara del Festival di Sanremo 2026 con La felicità e basta. Maria Antonietta & Colombre sono per la prima volta tra i Big in gara del Festival di Sanremo 2026 con La felicità e basta, un debutto all’Ariston che segna una nuova tappa fondamentale del loro percorso artistico. Il loro ultimo album Luna di Miele ( Bomba Dischi Numero Uno ), disponibile dal 19 settembre su tutte le piattaforme digitali e negli store fisici, è il progetto che ha segnato l’inizio ufficiale della loro avventura musicale a quattro mani e anticipa ora il loro arrivo a Sanremo 2026. Spettacolo.eu

