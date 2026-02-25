Marco Masini | il brano in gara la vita privata i successi

Dopo il successo del duetto nella serata delle cover nel 2025, Marco Masini e Fedez tornano a esibirsi insieme a Sanremo 2026 con Male necessario, brano ispirato al pensiero di Nietzsche. È la "celebrazione delle tempeste che si attraversano" e che fanno parte "dell'esistenza umana", hanno spiegato i due artisti. La crescita, in altre parole, passa proprio attraverso il dolore: se le cose belle si limitano a brevi attimi di felicità, sono le turbolenze a offrire "l'opportunità per uscirne migliori", poiché "ti fanno apprezzare le piccole cose e ti fanno diventare uomo". Un sodalizio, quello tra Masini e Fedez, nato quasi per caso in studio e che mette a confronto due generazioni diverse. "Ognuno può prendere dall'altro per crescere, per imparare e per sperimentare", ha dichiarato Masini. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

