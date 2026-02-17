Fedez & Masini Male necessario testo del brano in gara a Sanremo 2026

Fedez e Marco Masini sono in gara a Sanremo 2026 con il brano “Male necessario”, che affronta il tema della sofferenza quotidiana. La canzone, che racconta le difficoltà di convivere con il dolore, si distingue per il tono diretto e sincero. Il testo è stato scritto in modo da trasmettere un messaggio chiaro a chi ascolta, e questa scelta si riflette anche nella melodia. La partecipazione al festival segna un passo importante per entrambi, con un brano che vuole toccare le emozioni di chi ascolta.

Fedez e Marco Masini saranno in gara al Festival di Sanremo 2026 con Male necessario, intenso brano che parla di convivenza con il dolore, ecco il testo. Fedez & Masini torneranno ad accendere il palco del Festival di Sanremo 2026. Dopo il successo dello scorso anno, quando la loro reinterpretazione di Bella Stronza conquistò il terzo posto nella serata dei duetti, i due artisti promettono di sorprendere ancora una volta pubblico e critica con il brano dal titolo Male necessario. Fedez & Masini – Male necessario – Testo. So che in fondo non c’è tempo Quante cose che cambiano Ti ho deluso ma dimmi qualcosa che non so I miei problemi ormai Saranno la parte di te Quella più vulnerabile e spietata Lo sai Non ho più spazio per dipingermi d’inchiostro Lo ammetto però Per altre cicatrici trovo sempre un posto Da questa notte resto solo insieme a me Toccando il fondo in una stanza di un hotel Un giorno poi comprenderò cos’è l’amore Ma nel frattempo giuro mi puoi odiare Come un latitante a un passo dall’arresto Ora non ho più bisogno di scappare io Dal silenzio che è un rumore Da tutto questo male necessario Dovrei separare l’ego dall’io Ma non siamo fatti per essere fragili Ogni padre inizia come fosse un Dio Ma poi finisce che diventa un alibi La gente pudica giudica Che brutta gente che frequenta Fedez Ma ci si dimentica sempre che Giuda Se la faceva con gente per bene E so che farà male E vorrai cominciare A bere poi fumare Forse per distrazione Se è vero che siamo solo di passaggio Il vero obiettivo non può essere la meta Ma imparare a godersi il viaggio Quando crescerai E non mi chiederai nemmeno più il permesso Si impara vedrai Che i mostri non stanno soltanto sotto al letto Da questa notte resto solo insieme a me Toccando il fondo in una stanza di un hotel Un giorno poi comprenderò cos’è l’amore Ma nel frattempo giuro mi puoi odiare Come un latitante a un passo dall’arresto Ora non ho più bisogno di scappare io Dal silenzio che è un rumore Da tutto questo male necessario Ci ho messo una vita per sentirmi vivo Seguendo la linea sottile di un filo Succederà ciò che deve succedere Anche nel buio si impara a vedere In fondo a tutto il male necessario Da questa notte resto solo insieme a me Toccando il fondo in una stanza di un hotel Un giorno poi comprenderò cos’è l’amore Ma nel frattempo giuro mi puoi odiare Come un latitante a un passo dall’arresto Ora non ho più bisogno di scappare io E ringrazierò il passato E chi mi ha condannato E tutto questo male necessario So che in fondo non c’è tempo Quante cose che cambiano Ti ho deluso ma dimmi qualcosa che non so Come da tradizione i testi sono stati pubblicati in anteprima da TV sorrisi e canzoni ad una settimana dall’inizio del 76° Festival di Sanremo, che avrà luogo dal 24 al 28 febbraio 2026, condotto da Carlo Conti e trasmesso da Rai1. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Fedez & Masini, Male necessario, testo del brano in gara a Sanremo 2026

Questa volta Fedez e Marco Masini salgono di nuovo sul palco di Sanremo, questa volta per cantare insieme “Male necessario”.

Sanremo 2026 si avvicina con entusiasmo, portando grandi aspettative e novità.

Fedez & Masini con Male necessario a Sanremo 2026

