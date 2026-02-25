Marchisio scuote la Juve | Serve l’anima di Tevez Tonali? È l’uomo giusto

Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a Juventus Football Club S.p.A. I marchi Juventus e Juve sono di esclusiva proprietà di Juventus Football Club S.p.A. Supplemento alla Testata Giornalistica serieagoal.it Aut. Trib. Roma n° 9725 del 02102025 L'ex centrocampista analizza la crisi bianconera: "Svegliatevi, vi giocate la stagione". Nella mattinata di oggi, le colonne de La Gazzetta dello Sport hanno ospitato la lucida disamina di Claudio Marchisio, il quale ha tracciato la rotta necessaria per uscire dalla profonda crisi d’identità che attanaglia la Juventus. A poche ore dal ritorno dei playoff di Champions League, il sodalizio bianconero si trova dinanzi all’obbligo di ribaltare il 2-5 subito a Istanbul, una congiuntura definita dall’ex centrocampista come un’impresa ai limiti del possibile. Secondo il “Principino”, la sfida contro il Galatasaray di Victor Osimhen trascende il mero risultato sportivo: è una questione di DNA, di personalità e di quella capacità di “sentire” il peso della maglia che sembra essersi smarrita tra le mura dell’Allianz Stadium. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

