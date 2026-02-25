Marchisio | Juve il Galatasaray può ribaltarlo solo Yildiz Ma serve uno che in campo urli ' Svegliamoci'

Marchisio afferma che la Juventus può ribaltare il risultato contro il Galatasaray solo se Yildiz si fa sentire in campo. Ritiene che ci sia bisogno di un giocatore che urli “Svegliamoci” per scuotere la squadra. Ricorda anche che contro il Como non ha visto nessuno spronare i compagni, sottolineando quanto il carattere sia essenziale per indossare questa maglia. La questione resta aperta e dipende dalle scelte dei singoli.

Alla Juventus servirebbe qualche inserimento alla Claudio Marchisio per ribaltare il Galatasaray e il 5-2 di una settimana fa a Istanbul. "Per una serata così, l’uomo ideale sarebbe Tevez. Spalletti avrebbe bisogno della scossa di Carlos", sorride l’ex bianconero, protagonista in sette scudetti. Stasera il Principino non sarà lontano dal “suo” centrocampo, vivrà il secondo round dello spareggio di Champions League a ridosso delle panchine insieme alla squadra di commentatori di Prime Video. Cesare Prandelli ha detto che si gioca una pizza sulla qualificazione della Juventus agli ottavi. Lei? "Io non punto mai nulla, nemmeno le pizze con gli amici. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Conferenza stampa Yilmaz pre Galatasaray Juve: «Partita importante per l’intero Paese e non solo per il club. Yildiz? Non ho parlato con lui. Un calciatore forte, ma spero una cosa»Yilmaz ha parlato prima della partita tra Galatasaray e Juventus, un incontro che coinvolge anche il pubblico turco e italiano.

Yilmaz: «Galatasaray-Juve, una partita per la Turchia. Yildiz è forte, ma vinceremo noi»Yilmaz ha dichiarato che la sfida tra Galatasaray e Juventus rappresenta un'occasione importante per la Turchia, a causa dell'alto livello della competizione.

