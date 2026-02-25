Manifesti appunti e doni L’Italia di Giovanni Spadolini

Giovanni Spadolini ha lasciato un segno nella storia italiana grazie alla sua costante dedizione alle istituzioni. La causa di questa sua coerenza risiede nella volontà di difendere i valori democratici di fronte alle sfide politiche. Manifesti, appunti e piccoli doni sono ancora testimoni di un impegno diretto e concreto. La sua figura rappresenta un esempio di integrità che resiste nel tempo e ispira ancora oggi.

Nella storia repubblicana italiana vi sono figure che hanno attraversato le stagioni politiche senza smarrire la guida di una stella polare che potremmo identificare nella fedeltà alle istituzioni. Se tutt’oggi il ricordo di Giovanni Spadolini non si esaurisce nelle cariche ricoperte, è perché la sua è una lezione che continua a vivere nell’idea di uno Stato autorevole in quanto rispettoso delle regole, saldo perché ancorato ai valori della democrazia liberale. È a questa eredità che guarda la mostra storico-documentaria ’ L’Italia di Giovanni Spadolini. Politico e uomo delle istituzioni (1972-1994) ’, inaugurata ieri dalla Fondazione Spadolini Nuova Antologia, nella sede della sua Biblioteca a Pian dei Giullari. 🔗 Leggi su Lanazione.it Firenze, inaugurata la mostra 'L’Italia di Giovanni Spadolini'Giovanni Spadolini ha ispirato la mostra inaugurata questa mattina a Firenze, dopo aver lasciato un segno importante nella politica italiana. Firenze, apre la mostra 'L’Italia di Giovanni Spadolini. Politico e uomo delle istituzioniIl 20 febbraio 2026, a Firenze, la Fondazione Spadolini Nuova Antologia annuncia l’apertura della mostra dedicata a Giovanni Spadolini, morto nel 1994.