Elimoghale Juve Spalletti esalta il talento della Primavera in conferenza stampa | ecco cos’ha detto sulla promessa bianconera
Nella conferenza stampa, l’allenatore Spalletti ha espresso apprezzamenti per il talento della Primavera della Juventus, in particolare per le qualità di dribbling di Elimoghale Juve. Il mister ha sottolineato le potenzialità del giovane calciatore, evidenziando il suo ruolo nel futuro della squadra e la sua crescita in vista delle prossime sfide. Un riconoscimento importante che testimonia l’attenzione della società verso i talenti emergenti.
Elimoghale Juve, mister Spalletti esalta le doti di dribbling del giovane. Ecco cos’ha detto in conferenza stampa. La Juventus continua a confermarsi un laboratorio di talenti e l’attenzione di Luciano Spalletti verso il settore giovanile non conosce soste. Durante l’ultimo incontro con i media, il tecnico bianconero ha acceso i riflettori su un nome nuovo che sta iniziando a gravitare nell’orbita della prima squadra: Elimoghale. L’allenatore toscano ha speso parole di grande stima per il ragazzo, evidenziandone le potenzialità cristalline ma tracciando contestualmente un percorso di crescita che richiede pazienza, lavoro specifico e nessuna fretta di bruciare le tappe fondamentali per la sua maturazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Juventus, brilla un talento in casa: Spalletti esulta.
Spalletti risponde a Conte: "Ha ragione, non ho nulla da invidiare al Napoli". E su Elimoghale... - Dopo la vittoria contro il Pisa che ha chiuso il 2025, la Juventus si prepara a scendere in campo per la prima volta nel 2026. tuttosport.com
Juventus-Lecce, la conferenza di Spalletti: "Mercato? Non ho bisogno di nulla" - Vorremmo sempre comandare il gioco, ma a volte bisogna adattarsi e rincorrere senza presunzione". sport.sky.it
Spalletti: “Contro il Lecce partita difficile. Elimoghale ha la leggerezza nel puntare l’uomo. Voglio dare il benvenuto ad Ottolini. Sul mercato…” - Luciano Spalletti sta parlamdo in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Lecce gara valida per la 18ª giornata di Serie A. tuttojuve.com
Spalletti : «Elimoghale ha delle caratteristiche che lasciano intravedere che nel futuro può avere un’evoluzione importante. Bisogna aiutarlo a crescere nella maniera giusta, dargli la possibilità di fare delle conoscenze nei tempi corretti» #JuveLecce x.com
DESTINY ELIMOGHALE ANCORA IN PRIMA SQUADRA CON SPALLETTI! Ragazzi, avete visto Destiny Elimoghale continua ad allenarsi con la prima squadra della Juventus sotto la guida di Spalletti! Un segnale fortissimo : futuro promettent - facebook.com facebook
