Elimoghale Juve Spalletti esalta il talento della Primavera in conferenza stampa | ecco cos’ha detto sulla promessa bianconera

Elimoghale Juve, mister Spalletti esalta le doti di dribbling del giovane. Ecco cos’ha detto in conferenza stampa. La Juventus continua a confermarsi un laboratorio di talenti e l’attenzione di Luciano Spalletti verso il settore giovanile non conosce soste. Durante l’ultimo incontro con i media, il tecnico bianconero ha acceso i riflettori su un nome nuovo che sta iniziando a gravitare nell’orbita della prima squadra: Elimoghale. L’allenatore toscano ha speso parole di grande stima per il ragazzo, evidenziandone le potenzialità cristalline ma tracciando contestualmente un percorso di crescita che richiede pazienza, lavoro specifico e nessuna fretta di bruciare le tappe fondamentali per la sua maturazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

