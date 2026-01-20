Spalletti esalta Conceicao | Può aiutare la squadra | ha caratteristiche molto particolari Cos’ha detto sul portoghese

Luciano Spalletti ha sottolineato l’importanza di Conceicao nel reparto offensivo, evidenziando le sue caratteristiche tecniche e la capacità di adattarsi rapidamente alla squadra. L’allenatore ha elogiato le qualità uniche del portoghese, ritenendolo un elemento che può contribuire in modo significativo al gioco collettivo. Le parole di Spalletti riflettono una valutazione positiva delle potenzialità di Conceicao, considerandolo un profilo particolare e prezioso per la rosa.

Spalletti spiega l'impiego di Conceicao elogiandone le doti offensive uniche, la qualità tecnica e il rapido adattamento alla squadra. Dopo la conferenza stampa di rito, Luciano Spalletti si è concesso ai microfoni di SportTV per un'intervista esclusiva one-to-one che ha toccato corde specifiche legate all'anima lusitana della sua rosa. Alla domanda diretta sui calciatori portoghesi attualmente in forza alla Juventus, il tecnico di Certaldo ha voluto dedicare un focus particolare e ricco di stima a Francisco Conceição, svelando i motivi tecnici e umani che lo stanno rendendo sempre più centrale nel nuovo progetto bianconero in questa fase della stagione.

Elimoghale Juve, Spalletti esalta il talento della Primavera in conferenza stampa: ecco cos’ha detto sulla promessa bianconeraNella conferenza stampa, l’allenatore Spalletti ha espresso apprezzamenti per il talento della Primavera della Juventus, in particolare per le qualità di dribbling di Elimoghale Juve.

Locatelli, Spalletti esalta il capitano della Juve: le parole del tecnico sono molto chiare. Cosa ha dettoDurante la conferenza stampa, Spalletti ha commentato il rendimento di Locatelli, sottolineando il ruolo fondamentale del centrocampista nella squadra.

