Male necessario fa bene sia a Fedez che a Masini Le due voci intrecciate emozionano | Incredibili da brividi

Milano – Fedez è tornato sul palco di Sanremo per il secondo anno di fila. Per l’edizione 2026 è in gara in coppia con un decano dell’Ariston, Marco Masini, con il quale aveva già mostrato di avere una perfetta alchimia nella scorsa serata delle cover, quando con “ Bella stronza” avevano convinto pubblico e critica. Più disteso e a suo agio (nel 2025 era arrivato al Festival dopo infinite polemiche e a pochi mesi dalla rottura con l’ex moglie Chiara Ferragni), il rapper di Rozzano si è presentato sul palco proponendosi in una veste vocale, almeno nella parte iniziale, diversa dal solito. Il duetto fa bene a entramb i: la voce (spaziale e infinita) di Marco Masini riesce a esplodere anche grazie al gioco di contrasti con le parole, asciutte e senza sbavature, di Fedez. L’effetto finale è quello di un brano riuscito, che si fa strada ascolto dopo ascolto (anche perché, in particolare la parte di Fedez, arriva di più con l’ascolto individuale rispetto all’esibizione in diretta). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

