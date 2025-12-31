Commissione Ue contro il blocco d’Israele sulle ong a Gaza | Legge inattuabile in questa forma
La Commissione Ue ha commentato la proposta israeliana di bloccare le ONG a Gaza, definendola inattuabile nella forma attuale. Un eventuale blocco delle attività umanitarie rischia di aggravare ulteriormente la situazione della popolazione locale, già colpita da difficoltà e privazioni. La questione solleva importanti interrogativi sulla tutela dei diritti umanitari e sull’efficacia delle misure adottate in un contesto di crisi.
Un blocco delle ong internazionali a Gaza rappresenterebbe l’ultimo e decisivo colpo inflitto da Israele alla popolazione della Striscia che, a quel punto, sarebbe costretta a scegliere tra morire di fame, freddo e malattie o lasciare definitivamente l’exclave palestinese. La nuova legge di Tel Aviv che impone una stretta del governo sugli accessi delle organizzazioni è stata per questo criticata anche dall’ Unione europea, con la commissaria all’Uguaglianza, Hadja Lahbib, che su X ha attaccato: “I piani di Israele di bloccare le ong internazionali a Gaza significano bloccare gli aiuti che salvano vite. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Israele, stretta sulle ong a Gaza: a rischio il sostegno umanitario per i civili
Leggi anche: Save the Children accusa Israele: “Nuove norme sulle ong mettono a rischio i bambini di Gaza”
Perché il Piano Casa della Commissione Ue è accusato di non fermare la speculazione; Quali sono le destinazioni di viaggio preferite dagli europei?; L’UE dovrebbe ascoltare Trump ma non piegarsi mai alle sue richieste – vicepresidente della Commissione europea; Guardian: prestito UE 90 mld all'Ucraina, svolta lontana.
Commissione Ue contro il blocco d’Israele sulle ong a Gaza: “Legge inattuabile in questa forma” - La Commissione europea critica la nuova legge israeliana che limiterebbe l'accesso degli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza ... ilfattoquotidiano.it
Ue contro Meta: WhatsApp rischia il blocco per le IA? Parte l'indagine dell'antitrust - La Commissione europea ha avviato un’indagine antitrust formale per valutare se la nuova politica di Meta sull’accesso dei fornitori di intelligenza artificiale a WhatsApp possa violare le norme UE ... iltempo.it
L'Ue approva il blocco degli asset russi, l'ok gelido di Roma - La resa dei conti al summit dei 27, Il premier belga, 'usare i beni russi congelati è un'impresa ardua ma possibile' (ANSA) ... ansa.it
Partito Democratico, Brugherio è Tua e Alleanza Progressista denunciano la chiusura unilaterale della commissione, dati "gonfiati" sui disservizi e il blocco di una relazione critica sul servizio di igiene urbana - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.