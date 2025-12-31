Commissione Ue contro il blocco d’Israele sulle ong a Gaza | Legge inattuabile in questa forma

La Commissione Ue ha commentato la proposta israeliana di bloccare le ONG a Gaza, definendola inattuabile nella forma attuale. Un eventuale blocco delle attività umanitarie rischia di aggravare ulteriormente la situazione della popolazione locale, già colpita da difficoltà e privazioni. La questione solleva importanti interrogativi sulla tutela dei diritti umanitari e sull’efficacia delle misure adottate in un contesto di crisi.

Un blocco delle ong internazionali a Gaza rappresenterebbe l’ultimo e decisivo colpo inflitto da Israele alla popolazione della Striscia che, a quel punto, sarebbe costretta a scegliere tra morire di fame, freddo e malattie o lasciare definitivamente l’exclave palestinese. La nuova legge di Tel Aviv che impone una stretta del governo sugli accessi delle organizzazioni è stata per questo criticata anche dall’ Unione europea, con la commissaria all’Uguaglianza, Hadja Lahbib, che su X ha attaccato: “I piani di Israele di bloccare le ong internazionali a Gaza significano bloccare gli aiuti che salvano vite. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

