Da anni, le persone con malattie rare devono affrontare ostacoli quotidiani che spesso restano invisibili. Quest’anno, Uniamo ha deciso di portare in strada le loro storie, organizzando un’evento che trasforma il bus in un simbolo di solidarietà. Centinaia di pazienti e familiari si sono radunati per mostrare i loro volti, i loro sogni e le difficoltà che vivono ogni giorno. La manifestazione vuole essere un modo per far conoscere a tutti le sfide di chi combatte contro malattie poco conosciute e spesso ignorate.

Quanto è difficile raccontare le sfide quotidiane che devono affrontare le oltre 2 milioni di persone che in Italianfanno i conti con le malattie rare? Quest’anno l’idea di Uniamo, la federazione che da un quarto di secolo si batte per i diritti dei pazienti, è quella di mettere ‘in piazza’ (letteralmente) i colori, i volti e i sogni dei pazienti. A febbraio bus, billboard, paline e impianti pubblicitari in diverse città italiane si tingono dei colori della Giornata delle Malattie Rare per sensibilizzare istituzioni e cittadini sul lungo e spesso faticoso viaggio che affrontano le persone con una malattia rara e le loro famiglie. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Malattie rare: il viaggio dei pazienti corre sul bus, le iniziative

Tre mamme di Cesena hanno dato vita a una corsa solidale chiamata ‘Run 4 rare’.

L'assistenza ai pazienti con malattie rare richiede un approccio integrato e multidisciplinare.

