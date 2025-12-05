Roma maxi blitz contro la criminalità organizzata | arresti legati al clan Senese
Roma, 5 dicembre 2025 – Su delega della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Roma, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, con l’ausilio di reparti speciali e specializzati dell’Arma dei Carabinieri, d alle prime luci dell’alba, stanno dando esecuzione a un’ordinanza, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Roma, che dispone la custodia cautelare in carcere per 14 persone, gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di tentato omicidio, porto e detenzione illecita di armi da sparo, estorsione aggravata dal metodo mafioso e (in alcune ipotesi) dal fine di agevolare le attività dell’associazione di tipo mafioso nota come “clan Senese”, tentato sequestro di persona aggravato dal metodo mafioso. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
