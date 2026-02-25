Sarà processata con rito abbreviato la madre di 31 anni accusata di aver preso a calci e schiaffi i propri figli, di uno e tre anni, perché la disturbavano mentre utilizzava il cellulare per chiederle attenzioni, mangiare o andare in bagno. Il procedimento per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate, relativi ai fatti avvenuti la scorsa estate, inizierà il 5 marzo. Già a settembre la giudice per le indagini preliminari Carla Pastorini aveva disposto l’ allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai minori, con l’applicazione del braccialetto elettronico per monitorare eventuali violazioni. L’indagine era scattata dopo la denuncia del marito, che aveva segnalato comportamenti aggressivi e lividi sul corpo dei bambini, inizialmente giustificati dalla donna come conseguenza di semplici cadute. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Madre picchia i suoi figli perché “disturbavano al cellulare”: ora la decisione

Leggi anche:

Genova, picchia i figli perché disturbata mentre era al cellulare: madre a processo

Vanzago, riprende con il cellulare il fratello che picchia la madre: arrestato in flagranza differita grazie al video

Temi più discussi: Massacra di botte la mamma nel giorno del suo 20esimo compleanno poi fugge e si getta in mare; Macerata, picchia la madre per il suo 20esimo compleanno e scappa: ritrovato morto in mare; Picchia la madre la sera del suo 20esimo compleanno e scompare, Riccardo ritrovato senza vita in mare; Civitanova Marche, ventenne picchia violentemente la madre, poi fugge e si getta in mare. Trovato morto dai sommozzatori.

Picchia e minaccia la madre, 19enne arrestato a SavonaL'accusa è di maltrattamenti in famiglia. Il giovane si trovava agli arresti domiciliari proprio nella casa della donna ... ilsecoloxix.it

Picchia e minaccia la madre, arrestato ragazzo di 19 anni(ANSA) - SAVONA, 19 FEB - Un ragazzo di 19 anni è stato arrestato dalla polizia della questura di Savona perché ha picchiato la madre. L'accusa è di maltrattamenti in famiglia. Il ragazzo si trovava a ... msn.com

Picchia i figli perché 'presa' dal cellulare, madre a processo x.com

Picchia e minaccia di morte la madre e due fratelli, costringendoli a scappare da casa Articolo: https://www.tusciaweb.eu/2026/02/picchia-minaccia-morte-la-madre-due-fratelli-costringedoli-scappare-casa/#gsc.tab=0 - facebook.com facebook