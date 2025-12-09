Vanzago (Milano), 9 dicembre 2025 - Stanco di vedere il fratello maltrattare la madre, ha infine deciso di dare una svolta alla vicenda riprendendo con un cellulare l’ultimo episodio e convincendo poi la madre a presentare una denuncia: proprio grazie alle riprese video si è così arrivati all ’arresto in flagranza differita del maltrattante. L’episodio è accaduto nei giorni scorsi e racconta di un caso molto raro, definito proprio con il termine di flagranza differita. I maltrattamenti e le vessazioni in questa famiglia - tutti i protagonisti sono di nazionalità italiana e maggiorenni - proseguivano ormai da tempo, ma di fronte alle violenze di uno dei due figli la donna non aveva mai avuto la forza o la possibilità concreta di denunciare quanto stava accadendo tra le mura di casa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Vanzago, riprende con il cellulare il fratello che picchia la madre: arrestato in flagranza differita grazie al video