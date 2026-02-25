Madonna della Rocca 25 febbraio | libera il popolo oppresso dalla tirannia

Oggi ricordiamo la Madonna della Rocca, in Veneto, un’antica devozione legata ad un’apparizione e alla liberazione della popolazione dall’oppressione di un tiranno. In quel di Cornuda, in provincia di Treviso, sorge il Santuario della Madonna della Rocca. È antica in queste zone del Veneto la venerazione per la Madonna Annunziata. Secondo la tradizione è legata a un’apparizione ma anche alla liberazione del popolo dall’oppressione del tiranno Ezzelino da Romano (detto il Terribile), signore ghibellino della Marca trevigiana e acceso sostenitore di Federico II. Di lui parla anche Dante che nella Divina Commedia lo colloca all’inferno nel girone in cui trovano punizione coloro che furono violenti contro il prossimo. Comunque sia, la devozione popolare ha dato vita in un primo momento a una cappella e successivamente a un santuario che oggi si trova su una collina, a 349 metri di altitudine. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

