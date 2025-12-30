La difesa della giornalista Angela Lano accusata di terrorismo | Siamo solo il megafono di un popolo oppresso vogliono chiuderci la bocca

Angela Lano, giornalista e direttrice di InfoPal, si trova al centro di un procedimento giudiziario con accuse di terrorismo. Residente a Sant'Ambrogio di Torino, Lano ha risposto con un articolo in cui denuncia una crescente repressione e la perdita dei principi fondamentali dello Stato di diritto. La sua posizione evidenzia il timore di una spirale totalitaria che limita la libertà di informazione e di opinione.

Angela Lano, 62enne giornalista e direttrice del sito-agenzia InfoPal, residente da sempre a Sant'Ambrogio di Torino, risponde con un articolo, intitolato 'Siamo in una pericolosa spirale totalitaria: tra necropotere e morte dello Stato di diritto', alle accuse di concorso e partecipazione in.

VALSUSA, ANGELA LANO SI DIFENDE: “NON SONO IL MEGAFONO DI HAMAS. LO STATO DI DIRITTO È MORTO” - La giornalista di Sant'Ambrogio Angela Lano replica alle pesanti accuse, a seguito dell'indagine sui presunti finanziamenti ad Hamas da parte di alcune associazioni pro Pal i ... valsusaoggi.it

Finanziamenti ad Hamas: tra gli indagati Angela Lano, storica attivista No Tav e pro Pal - La giornalista direttrice di Infopal è accusata per i suoi rapporti con l’imam Hannoun e per l’attività di propaganda dell’associazione terroristica in Italia ... torino.repubblica.it

