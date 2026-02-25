Macché immunità serve aiuto economico

Il bisogno di aiuto economico spinge i sindacati delle forze dell’ordine, che criticano l’immunità come inutile. La causa principale riguarda i costi elevati delle cause legali, che mettono a rischio le risorse dei lavoratori. Molti poliziotti si trovano a fronteggiare spese legali impreviste, anche per semplici controlli. La richiesta è chiara: un supporto concreto per evitare che le spese legali compromettano la loro stabilità finanziaria.

I sindacati delle forze dell'ordine sono concordi: «Nessuno vuole essere al di sopra della legge, chiediamo solo un sostegno per non dissanguarci nei processi. I rimborsi sono esigui e tardivi. Nel frattempo dobbiamo pagare i legali e ci tagliano i salari». Mentre il dibattito è concentrato su una parola che è diventata tossica, «immunità», gli operatori di polizia pensano alla parcella dell'avvocato, alla sospensione dal servizio che arriva prima della sentenza, allo stipendio che si assottiglia. È su questo piano che si gioca la vera partita.

Macché aiuto da Tel Aviv. Questa inchiesta è italiana e molto solidaUn’indagine italiana mette in discussione una vicenda legale importante, sollevando dubbi sulla trasparenza e sull’indipendenza del processo.

Crans-Montana, gli audio dell?orrore: «Aiuto, i miei amici bruciano». La Svizzera: sì alla rogatoria, ma non ci serve il vostro aiutoLa vicenda di Crans-Montana si fa sempre più inquietante.