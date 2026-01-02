Macché aiuto da Tel Aviv Questa inchiesta è italiana e molto solida

Un’indagine italiana mette in discussione una vicenda legale importante, sollevando dubbi sulla trasparenza e sull’indipendenza del processo. Il Fatto Quotidiano ha rivelato dettagli sugli avvocati coinvolti, evidenziando un’attenzione particolare alla parola dei giudici come elemento centrale. Questa inchiesta si distingue per solidità e approfondimento, offrendo uno sguardo critico su una questione delicata e di rilevanza nazionale.

Non fosse che la questione è seria, la notizia sarebbe che Il Fatto Quotidiano ha scoperto gli avvocati: questo dopo aver fatto della parola dei giudici una ragione aziendale. Ma a improvvisare contestazioni procedurali contro il caso Hannou ci sono anche il manifesto, Repubblica, L'Indipendente, Osservatorio Repressione e l'interessante FarodiRoma, testata cattolica con inclinazione geopolitica che la colloca in un filone cattolico-antimperialista-terzomondista. Sono contestazioni che potrebbero sembrare anche serie: «Gran parte delle prove su Hannoun arriva da Israele», «l'impianto si regge sui dossier dell'Idf», «documenti militari raccolti senza garanzie», «Genova importa il teorema israeliano», «indizi privi delle garanzie del processo», «prove fornite da Tel Aviv», «Israele comanda, l'Italia obbedisce», «procedimento politico» e ovviamente «si criminalizza la solidarietà verso Gaza». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Macché aiuto da Tel Aviv. Questa inchiesta è italiana e molto solida Leggi anche: Unai Emery elogia l’Aston Villa “solida e seria” dopo aver superato il Maccabi Tel Aviv in una serata tesa Leggi anche: Tel Aviv, manifestanti in piazza per chiedere una commissione d'inchiesta sul 7 ottobre 2023 Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. "Macchina favolosa, un grande aiuto per il tempo e la qualità del risultato abbiamo riscontrato un notevole risparmio di detersivi quindi anche un risparmio economico la consiglio vivamente." Grazie di cuore Gabriela per la tua recensione su - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.