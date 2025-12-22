Unicusano Avellino Basket bilancio positivo e chiamata ai tifosi | Riempite il DelMauro contro Scafati

Il presidente Giuseppe Lombardi e il Giemme Antonello Nevola hanno incontrato la stampa oggi al PalaDelMauro per fare il punto sulla stagione 20252026 dell'Unicusano Avellino Basket e sull'anno che sta per concludersi.La dirigenza ha espresso soddisfazione per i recenti risultati e ha invitato i. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Unicusano Avellino Basket, bilancio positivo e chiamata ai tifosi: "Riempite il DelMauro contro Scafati" Unicusano Avellino Basket, Lombardi: "Bilancio positivo, ora tutti al DelMauro" - Questo pomeriggio al PalaDelMauro il presidente Giuseppe Lombardi ed il Giemme Antonello Nevola hanno incontrato la stampa, per ... basketinside.com

Avellino Basket, Lombardi e Nevola tracciano la rotta: crescita continua e ambizioni chiare - Dal bilancio positivo di fine anno alla sfida con Scafati, presidente e general manager ribadiscono la volontà di consolidare il progetto e compiere un nuovo step nel girone di ritorno ... orticalab.it

L’Unicusano è solida: Avellino Basket che impresa a Cividale - Nella partita dei ricordi per Giacomo Dell’Agnello contro la sua ex squadra, i biancoverdi di coach Di Carlo disputano una partita dalla grande mentalità. irpinianews.it

Sport Channel 214. . Mussini-show al PalaGesteco: Avellino corsara, Cividale si arrende 75-82 Impresa dell’Unicusano Avellino che espugna il parquet di Cividale per 75-82 al termine di una battaglia tesissima. Nonostante l'emergenza falli che ha deci - facebook.com facebook

Unicusano Avellino, coach Di Carlo: “Sfoderata una prestazione importante” @Sportando x.com

