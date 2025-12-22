Unicusano Avellino Basket bilancio positivo e chiamata ai tifosi | Riempite il DelMauro contro Scafati

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente Giuseppe Lombardi e il Giemme Antonello Nevola hanno incontrato la stampa oggi al PalaDelMauro per fare il punto sulla stagione 20252026 dell'Unicusano Avellino Basket e sull'anno che sta per concludersi.La dirigenza ha espresso soddisfazione per i recenti risultati e ha invitato i. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

unicusano avellino basket bilancio positivo e chiamata ai tifosi riempite il delmauro contro scafati

© Avellinotoday.it - Unicusano Avellino Basket, bilancio positivo e chiamata ai tifosi: “Riempite il DelMauro contro Scafati”

Leggi anche: L'Unicusano Avellino Basket ospita la Fortitudo: al DelMauro è big match

Leggi anche: Unicusano Avellino Basket – Givova Scafati: biglietti in prevendita a tariffe scontate per il derby

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

BM ON A2/ Focus Unicusano Avellino Basket, l’effetto Di Carlo: identità ritrovata e squadra in crescita - di Pietro Luigi D'Amico; L’Unicusano Avellino Basket a caccia del colpo in Friuli; Un’arena di sport, un cuore grande: la domenica solidale dell’Avellino Basket; Domani al PalaDelMauro la festa di Natale delle giovanili dell'Avellino Basket.

unicusano avellino basket bilancioUnicusano Avellino Basket, Lombardi: “Bilancio positivo, ora tutti al DelMauro” - Questo pomeriggio al PalaDelMauro il presidente Giuseppe Lombardi ed il Giemme Antonello Nevola hanno incontrato la stampa, per ... basketinside.com

unicusano avellino basket bilancioAvellino Basket, Lombardi e Nevola tracciano la rotta: crescita continua e ambizioni chiare - Dal bilancio positivo di fine anno alla sfida con Scafati, presidente e general manager ribadiscono la volontà di consolidare il progetto e compiere un nuovo step nel girone di ritorno ... orticalab.it

unicusano avellino basket bilancioL’Unicusano è solida: Avellino Basket che impresa a Cividale - Nella partita dei ricordi per Giacomo Dell’Agnello contro la sua ex squadra, i biancoverdi di coach Di Carlo disputano una partita dalla grande mentalità. irpinianews.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.