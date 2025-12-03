L' Unicusano Avellino Basket ospita la Fortitudo | al DelMauro è big match

3 dic 2025

Il recupero della quindicesima giornata di campionato vede l’Unicusano Avellino Basket ospitare la Fortitudo Bologna di coach Attilio Caja. Domenica scorsa biancoverdi ed aquile sono rimasti a guardare le altre giocare, ma stasera al PalaDelMauro, con palla a due alle 20.30, le due sfidanti si. 🔗 Leggi su Today.it

