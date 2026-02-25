Lungolago alle Caviate lavori in ritardo | c' è tempo fino a metà primavera

Il progetto di riqualificazione di Lungolago alle Caviate subisce un ritardo a causa di problemi tecnici emersi durante i lavori. La piattaforma e la passerella, che dovevano essere completate entro l’inizio della primavera, richiedono ancora alcune settimane di intervento. I lavori sono rallentati da imprevisti nella fase di installazione delle strutture, spostando di fatto la consegna prevista. La fine dei lavori si sposta quindi a metà stagione.

Il cantiere sul lungolago di Lecco non sarà pronto come previsto. Il Comune ha ufficializzato una proroga di 90 giorni su richiesta dell'impresa appaltatrice Roger Group. La gestione è già stata affidata La piattaforma e la passerella a lago in località Caviate non saranno pronte nei tempi originariamente previsti. Con la determinazione dirigenziale del 24 febbraio il Comune di Lecco ha preso atto della proroga di 90 giorni concessa all'impresa appaltatrice Roger Group S.r.l. di Milano, spostando il termine per l'ultimazione dei lavori al prossimo 24 maggio. Una notizia che riguarda da vicino tutti i lecchesi che aspettano di vedere completato uno degli interventi legati alla riqualificazione del waterfront cittadino. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

